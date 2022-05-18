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Сборная Украины полурезервным составом не смогла обыграть «Риеку»

18 Мая 2022 • 20:55 Комментировать
Риека
1:1
Украина
окончен

Сборная Украины провела третий контрольный матч в рамках подготовки к стыковым матчам квалификации чемпионата мира 2022 года и старта Лиги наций. Команда Александра Петракова провела вторую игру за два дня. После победы над «Эмполи» (3:1) против «Риеки» на поле вышли другие футболисты, скорее, резервного состава.

Украинцы выглядели предпочтительнее соперника, но транжирила моменты, а также часто удары были слабыми. В середине первого тайма Денис Гармаш с центра штрафной эффектно открыл счет. На это хорваты ответили дальним ударом в штангу и второй волной атаки с добавлением мяча в сетку из пределов площади ворот - 1:1.

Протокол игры  
Риека 1:1Украина
  24'Гармаш Денис (0:1)
(1:1) Дрмич Йосип37'   
18 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Риека
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