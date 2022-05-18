Сборная Украины полурезервным составом не смогла обыграть «Риеку»

Сборная Украины провела третий контрольный матч в рамках подготовки к стыковым матчам квалификации чемпионата мира 2022 года и старта Лиги наций. Команда Александра Петракова провела вторую игру за два дня. После победы над «Эмполи» (3:1) против «Риеки» на поле вышли другие футболисты, скорее, резервного состава.

Украинцы выглядели предпочтительнее соперника, но транжирила моменты, а также часто удары были слабыми. В середине первого тайма Денис Гармаш с центра штрафной эффектно открыл счет. На это хорваты ответили дальним ударом в штангу и второй волной атаки с добавлением мяча в сетку из пределов площади ворот - 1:1.