Тренер «Динамо» Киев рассказал о проведении товарищеских матчей с английскими клубами

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал подробности проведения товарищеских матчей. Также специалист отметил, что Хосеп Гвардиола предложил провести благотворительную игру.

«Хотим не только сыграть с «Манчестер Сити». Мы ждем приглашения от всех английских клубов. В этой стране нам готовы помогать. Мы провели диалог с Пепом. Благодарны ему за поддержку и такое предложение. У «Сити» плотный график. Примем решение чуть позже» — сказал Луческу BBC.

Следует отметить, что у «Динамо» будет ряд товарищеских игр с европейскими клубами. Все вырученные деньги от продажи билетов отправятся на помощь украинским беженцам.

С такой же инициативой выступил и донецкий «Шахтер».