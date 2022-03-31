Депай остался недоволен судейством в матче с Германией

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай остался недоволен судейством в товарищеском матче против Германии (1:1). Напомним, встреча состоялась во вторник, 29 марта, а обслуживал её английский арбитр Крейг Поусон.

Депай выразил несогласие с решением ВАР не назначать пенальти в ворота немцев. Также голландский нападающий поинтересовался у немецкого защитника Антонио Рюдигера, о чём он говорил судье в том эпизоде?

Таким образом, голландцы прервали победную серию сборной Германии, состоявшую из восьми встреч, и продли свою беспроигрышную до девяти игр.