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Товарищеские матчи по футболу

Депай остался недоволен судейством в матче с Германией

31 Марта 2022 • 10:23 Комментировать
Голландия
1:1
Германия
окончен

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай остался недоволен судейством в товарищеском матче против Германии (1:1). Напомним, встреча состоялась во вторник, 29 марта, а обслуживал её английский арбитр Крейг Поусон.

Депай выразил несогласие с решением ВАР не назначать пенальти в ворота немцев. Также голландский нападающий поинтересовался у немецкого защитника Антонио Рюдигера, о чём он говорил судье в том эпизоде?

Таким образом, голландцы прервали победную серию сборной Германии, состоявшую из восьми встреч, и продли свою беспроигрышную до девяти игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Голландии Мемфис Депай
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