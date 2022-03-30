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Кейн – о Магуайре: «У него есть полная поддержка в раздевалке»

30 Марта 2022 • 11:42 Комментировать
Англия
3:0
Кот-д'Ивуар
окончен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отреагировал на свист фанатов в адрес защитника «Манчестер Юнайтеда» Харри Магуайра во время матча сборной Англии со сборной Кот-д’Ивуара (3:0).

«За последние несколько лет мы многое сделали, чтобы восстановить нашу связь с фанатами, поэтому слышать, как Харри Магуайра освистали на «Уэмбли» перед началом матча, было просто неправильно.

Тот факт, что он показал себя хорошо на поле и подарил всем нам столько замечательных воспоминаний, делает произошедшее ещё более трудным для понимания. Он не заслуживает такого приема. У него есть полная поддержка в раздевалке, и он должен получить то же самое от каждого болельщика сборной Англии», — написал Кейн в своей социальной сети.

Напомним, что в последнее время английские фанаты часто освистывают защитника сборной Англии. Это связано с неудачной игрок Харри в некоторых важных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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