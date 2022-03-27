Дешам рассказал — в чём Тчуамени лучше Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил игру полузащитника национальной команды Орельена Тчуамени.

22-летний игрок «Монако» стал автором победного гола в товарищеской игре против сборной Кот-д`Ивуара (2:1).

«Орельен — игрок высочайшего уровня. У него огромный потенциал, он умеет контролировать игру», — приводит слова Дешама GFFN.

Также наставник похвалил связку Тчуамени с Полем Погба, отметив, что монегаск умеет отбирать мячи даже лучше своего более опытного партнёра, который больше тяготеет к атакующим действиям.

В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник забил один гол и сделал одну результативную передачу в 27 проведённых встречах. В первую сборную страны Тчуамени вызывается с 2021 года.