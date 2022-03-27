Вернер считает, что игровой стиль сборной Германии подходит ему больше, чем стиль «Челси»

Нападающий сборной Германии и «Челси» Тимо Вернер рассказал об отличиях в стилях игры национальной команды и лондонского клуба.

Вчера, 26 марта, в товарищеском матче немцы обыграли Израиль (2:0). Один из голов записал на свой счёт Вернер.

«Разница между «Челси» и сборной заключается в игровом стиле. Возможно, стиль сборной Германии мне подходит больше. В национальной команде я чувствую себя очень комфортно», — приводит слова Вернера Goal.com.

Форвард признал, что дела в клубе идут у него не лучшим образом, но отметил, что любит играть в футбол независимо от команды, которую приходится представлять.

В текущем сезоне АПЛ 26-летний нападающий провёл 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.