Германия не испытала сложностей в товарищеской игре против Израиля

Немецкая сборная не испытала никаких проблем в товарищеской встрече против сборной Израиля. Еще до перерыва Бундестим забили два гола в ворота противника, чего хватило для итоговой победы – 2:0.

Самое интересное, что оба гола немецкой дружины пришлись на концовку первого тайма. Сначала Хаверц откликнулся на подачу партнера от углового флага и головой направил мяч под штангу – 1:0. После этого упрочил преимущество Вернер, которому удалось среагировать на подачу Гюндогана со штрафного и переправить сферу в ворота – 2:0.

Вторая половина встречи также прошла под контролем сборной Германии, что, впрочем, не поспособствовало разгрому. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов», чтобы, затратив минимум усилий, показали футбол достойного уровня.

29 марта Германия сыграет в товарищеском матче с Голландией, а Израиль сразится в очном противостоянии с Румынией.