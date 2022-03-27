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Товарищеские матчи по футболу

Германия не испытала сложностей в товарищеской игре против Израиля

27 Марта 2022 • 00:46 Комментировать
Германия
2:0
Израиль
окончен

Немецкая сборная не испытала никаких проблем в товарищеской встрече против сборной Израиля. Еще до перерыва Бундестим забили два гола в ворота противника, чего хватило для итоговой победы – 2:0.

Самое интересное, что оба гола немецкой дружины пришлись на концовку первого тайма. Сначала Хаверц откликнулся на подачу партнера от углового флага и головой направил мяч под штангу – 1:0. После этого упрочил преимущество Вернер, которому удалось среагировать на подачу Гюндогана со штрафного и переправить сферу в ворота – 2:0.

Вторая половина встречи также прошла под контролем сборной Германии, что, впрочем, не поспособствовало разгрому. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов», чтобы, затратив минимум усилий, показали футбол достойного уровня.

29 марта Германия сыграет в товарищеском матче с Голландией, а Израиль сразится в очном противостоянии с Румынией.

Протокол игры  
Германия 2:0Израиль
(1:0) Хаверц Кай36'   
(2:0) Вернер Тимо45'   
Тер Штеген Марк-Андре  46' (Трапп Кевин (  46') Керер ТилоТа ДжонатанШлоттербек НикоРаум Давид  63' (Гюнтер Кристиан (  63') Вайгль Юлиан  63' (Стах Антон (  63') Гюндоган Илкай  46' (Мюллер Томас (  46') Дракслер ЮлианМусиала ДжамалХаверц Кай  80' (Нмеча Лукас (  80') Вернер Тимо  71' (Сане Лерой (  71')
Запасные: Брандт ЮлианРюдигер АнтониоГинтер МаттиасНойер МануэльКиммих ЙозуаНойхаус ФлорианХенрихс Бенджамин
Марсиано ОфирДаса ЭлазарБитон НирГольдберг ШонМенахем СунAviv Avraham  46' (Gabi Kanikovski (  46') Перец Дор  84' (Коэн Йонатан (  84') Абу-Фани Мохаммад  74' (Сафури Рамиз (  74') Манор Соломон  63' (Глазер Дан (  63') Даббур Мунас  74' (Хазиза Долев (  74') Tai Baribo  62' (Дэвид Дин (  62')
Запасные: Глазер ОмриДавидзаде ОфирКандил МаорАбу-Абайд ИядНицан ИтамарБалтакса Матан
26 марта. Стадион "Prezero Arena".

 

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