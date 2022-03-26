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Саутгейт: «Сборную Англии устроит только победа на ЧМ»

26 Марта 2022 • 23:46 Комментировать
Англия
...
Кот-д'Ивуар
29.03 21:45

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что на предстоящем Чемпионате мира его и его игроков удовлетворит только золото.

По словам рулевого англичан, данная цель поставлена давно, а команда находится на правильном пути.

«Мы осознаём, насколько трудно выиграть этот турнир из-за высокой конкуренции. В мире есть множество сильных сборных, но нас удовлетворит только победа на Чемпионате мира», – сказал Саутгейт в интервью Sky Sports.

Сборная Англии добыла путёвку на катарский мундиаль-2022, заняв первое место в своей отборочной группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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