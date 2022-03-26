Саутгейт: «Сборную Англии устроит только победа на ЧМ»

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что на предстоящем Чемпионате мира его и его игроков удовлетворит только золото.

По словам рулевого англичан, данная цель поставлена давно, а команда находится на правильном пути.

«Мы осознаём, насколько трудно выиграть этот турнир из-за высокой конкуренции. В мире есть множество сильных сборных, но нас удовлетворит только победа на Чемпионате мира», – сказал Саутгейт в интервью Sky Sports.

Сборная Англии добыла путёвку на катарский мундиаль-2022, заняв первое место в своей отборочной группе.