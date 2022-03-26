Испания вырвала победу в концовке матча с Албанией

Сборная Испании смогла переиграть в товарищеском матче албанскую национальную команду. Встреча завершилась вничью победой «красной фурии» - 2:1. По голу в этом поединке записали на свой счет Ферран Торрес, Дани Ольмо и Мюрто Узуни.

Первая половина поединка прошла в борьбе. Испания владела территориальным преимуществом и угрожала воротам соперника, однако не смогла реализовать свой потенциал в атаке, поскольку соперники был сосредоточен на оборонительных действиях, и не пропускал «красную фурию» непосредственно в штрафную площадь. Посему ничейный счет без голов выглядел вполне логичным.

Второй тайм прошел в более веселой манере, и казалось, что испанцы вот-вот забьют. На 76-й минуте игры хозяевам встречи удалась отличная атака, в ходе которой Родри перевел сферу на Торреса, и тот, уйдя от опеки, расстрелял Беришу в ближнем бою - 1:0. Все шло к минимальной победе, и Испания была готова отпраздновать очередную победу, как на 85-й минуте игры Албанцы заставили соперника взяться за голову. Прошел у Албании заброс в штрафную соперника от Аслани. Мяч перехватил Гарсия и попытался скинуть головой снаряд на Райю, но рикошетом от корпуса Узуни сфера влетела в сетку – 1:1.

Испания вновь бросилась в атаку, и все же дожала своего соперника, оформив победный мяч незадолго до финального свистка. В ходе затяжной атаки «красной фурии» с мячом в чужой штрафной оказался Ольмо, который выдержал паузу, после чего обводящим ударом переиграл Беришу, пробив точно в верхний угол. 2:1, Испания не без приключений переигрывает оппонента в товарищеском матче.