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Товарищеские матчи по футболу

Испания вырвала победу в концовке матча с Албанией

26 Марта 2022 • 23:45 Комментировать
Испания
2:1
Албания
окончен

Сборная Испании смогла переиграть в товарищеском матче албанскую национальную команду. Встреча завершилась вничью победой «красной фурии» - 2:1. По голу в этом поединке записали на свой счет Ферран Торрес, Дани Ольмо и Мюрто Узуни.

Первая половина поединка прошла в борьбе. Испания владела территориальным преимуществом и угрожала воротам соперника, однако не смогла реализовать свой потенциал в атаке, поскольку соперники был сосредоточен на оборонительных действиях, и не пропускал «красную фурию» непосредственно в штрафную площадь. Посему ничейный счет без голов выглядел вполне логичным.

Второй тайм прошел в более веселой манере, и казалось, что испанцы вот-вот забьют. На 76-й минуте игры хозяевам встречи удалась отличная атака, в ходе которой Родри перевел сферу на Торреса, и тот, уйдя от опеки, расстрелял Беришу в ближнем бою - 1:0. Все шло к минимальной победе, и Испания была готова отпраздновать очередную победу, как на 85-й минуте игры Албанцы заставили соперника взяться за голову. Прошел у Албании заброс в штрафную соперника от Аслани. Мяч перехватил Гарсия и попытался скинуть головой снаряд на Райю, но рикошетом от корпуса Узуни сфера влетела в сетку – 1:1.

Испания вновь бросилась в атаку, и все же дожала своего соперника, оформив победный мяч незадолго до финального свистка. В ходе затяжной атаки «красной фурии» с мячом в чужой штрафной оказался Ольмо, который выдержал паузу, после чего обводящим ударом переиграл Беришу, пробив точно в верхний угол. 2:1, Испания не без приключений переигрывает оппонента в товарищеском матче.

Протокол игры  
Испания 2:1Албания
(1:0) Торрес Ферран75'   
  85'Узуни Мюрто (1:1)
(2:1) Ольмо Дани90'   
Райя ДавидКарвахаль Даниэль  71' (Аспиликуэта Сесар (  71') Гарсия ЭрикТоррес Пау IIАлонсо Маркос  63' (Солер Карлос (  63') Гави  63' (Альба Жорди (  63') Родри ЭрнандесПедриТоррес ФерранМората Альваро  71' (Пино Йереми (  71') Сарабия Пабло  63' (Ольмо Дани (  63')
Запасные: Санчес РобертЛапорт ЭмерикКоке ХорхеЛьоренте МаркосУнай СимонГильямон Уго
Бериша ЭтритИсмайли АрдианКумбулла МарашДжимсити БератБалью Иван  84' (Роши Одисе (  84') Ляци Казим  78' (Аслани Кристьян (  78') Гьясула Клаус  61' (Рамадани Юльбер (  61') Хюсай ЭльсейдБаре КейдиБроя Армандо  84' (Манай Рей (  84') Чикалеши Сокол  61' (Узуни Мюрто (  61')
Запасные: Ходжалари ЭрионЛеняни ЭрмирВриони ДжакомоСтракоша ТомасКастари ЭлханПренга ХердиЦекици Эндри
26 марта. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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