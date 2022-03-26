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Товарищеские матчи по футболу

Катар обыграл Болгарию в результативном матче

26 Марта 2022 • 22:30 Комментировать
Катар
2:1
Болгария
окончен

Будущие хозяева чемпионата мира по футболу в очередном товарищеском матче смогли переиграть команду Болгарии. Встреча завершилась победой Катара с минимальным преимуществом – 2:1.

Уже в первом тайме «красно-белые» забили в ворота соперника гол. С пенальти сумел отличиться Афиф, на что Болгария ответила парочкой опасных вылазок и дальних ударов. Все самое интересное ждало болельщиков после перерыва.

На 60-й минуте игры Десподов за счет индивидуальных действий сумел сравнять счет на табло (1:1), чем сильно озадачил своих соперников. А на 75-й минуте встречи давление Катара все же сказалось. Хухи воспользовался замешательством защитников и вратаря Болгарии и переправил снаряд в сетку из выгодного положения – 2:1.

Катарцы порадовали атакующей игрой и реализацией, а сборная Болгарии продемонстрировала футбол далеко не самого высокого уровня и заслуженно проиграла оппоненту.

Следующую товарищескую игру Катар проведет со сборной Словении, а Болгария сыграет с Хорватией. Обе встречи состоятся во вторник, 29 марта.

Протокол игры  
Катар 2:1Болгария
(1:0) Афиф Акрам28'   
  60'Десподов Кирилл (1:1)
(2:1) Хухи Буалем75'   
Баршам МешаалРо-Ро  74' (Мохаммед Исмаиль (  74') Сальман Тарек  74' (Хассан Абделькарим (  74') Хухи БуалемАль-Рави БассамБудьяф КаримВаад МохаммедАхмед ХомамАссадалья Али  67' (Мадибо Ассим (  67') Али АльмоэзАфиф Акрам
Запасные: Аль-Хайри СалемХодер МусабАбдулла АбдулсаламHazem ShehataМустафа Абдул РахманNaif Al-HadhramiАль-Шееб СаадМунир Кхалид
Михайлов НиколайТурицов ИванХристов Петко  68' (Илиев Илиан (  68') Христов АндреаБожиков Васил  46' (Минчев Георги (  46') Делев Спас  68' (Aleksandar Petkov (  68') Костадинов Георги  82' (Янков Доминик (  82') Малинов Кристиян  68' (Цонев Борислав (  68') Неделев ТодорМинчев Мартин  46' (Йорданов Эдиссон (  46') Десподов Кирилл
Запасные: Ivan DyulgerovДимитров КристианОрачев МикиИлиев АтанасВуцов СветославЙомов Георгий
26 марта.

 

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