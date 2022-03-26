Катар обыграл Болгарию в результативном матче

Будущие хозяева чемпионата мира по футболу в очередном товарищеском матче смогли переиграть команду Болгарии. Встреча завершилась победой Катара с минимальным преимуществом – 2:1.

Уже в первом тайме «красно-белые» забили в ворота соперника гол. С пенальти сумел отличиться Афиф, на что Болгария ответила парочкой опасных вылазок и дальних ударов. Все самое интересное ждало болельщиков после перерыва.

На 60-й минуте игры Десподов за счет индивидуальных действий сумел сравнять счет на табло (1:1), чем сильно озадачил своих соперников. А на 75-й минуте встречи давление Катара все же сказалось. Хухи воспользовался замешательством защитников и вратаря Болгарии и переправил снаряд в сетку из выгодного положения – 2:1.

Катарцы порадовали атакующей игрой и реализацией, а сборная Болгарии продемонстрировала футбол далеко не самого высокого уровня и заслуженно проиграла оппоненту.

Следующую товарищескую игру Катар проведет со сборной Словении, а Болгария сыграет с Хорватией. Обе встречи состоятся во вторник, 29 марта.