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Товарищеские матчи по футболу

Ирландия выцарапала ничью у Бельгии на последних минутах матча

26 Марта 2022 • 21:54 Комментировать
Ирландия
2:2
Бельгия
окончен

Сборная Ирландии смогла добыть ничью в товарищеском поединке против Бельгии – 2:2. Соперники забили по голу в каждом из таймов, порадовав увлекательным сюжетом.

На 12-й минуте первого тайма после передачи Ванакена Батшуайи замкнул атаку «красных дьяволов», но на 35-й минуте Огбене отыграл преимущество соперника, отведя свой коллектив на перерыв при равном счете.

После 15-минутной паузе уже сам Ванакен замкнул пас Торгана Азара. Дело шло к победе бельгийской сборной, но Браун был против победы противника. Ему удалось откликнуться на передачу все того же Огбене, что подвело черту под итогом матча – 2:2.

29 марта сборная Ирландии сыграет товарищеский поединок с Литвой, а Бельгия постарается преподать урок хорошего футбола Буркина-Фасо.

Протокол игры  
Ирландия 2:2Бельгия
  12'Бачуайи Миши (0:1)
(1:1) Огбене Чидози36'   
  59'Ванакен Ханс (1:2)
(2:2) Браун Алан86'   
Келлехер КаомхинКоулмэн ШеймусДаффи ШейнИган ДжонДоэрти МэттКаллен ДжошХендрик Джефф  76' (Браун Алан (  76') Макклин Джеймс  80' (Мэннинг Райан (  80') Огбене ЧидозиРобинсон Каллум  90' (Пэрротт Трой (  90') Найт Джейсон  76' (Кин Уильям (  76')
Запасные: Сайкс МаркХоган СкоттТалбот ДжеймсМоламби ДжейсонО'Лири МаксКоллинз НатанО'Ши ДараХурихэйн Конор
Миньоле СимонДенайер ДжейсонБоята ДедрикТеате Артур  75' (Янузай Аднан (  75') Салемакерс Алексис  46' (Фокет Томас (  46') Дендонкер ЛеандерТилеманс ЮриАзар ТорганДе Кетеларе Шарль  75' (Мангаля Орель (  75') Бачуайи Миши  83' (Бентеке Кристиан (  83') Ванакен Ханс
Запасные: Селс МатцВерсхарен ЯриКамински ТомасSiebe van der HeydenСамби Локонга Альберт-МбойоОриги ДивокТроссар ЛеандроБорнаув Себастьян
26 марта. Стадион "Авива" (Дублин).

 

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