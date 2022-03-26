Ирландия выцарапала ничью у Бельгии на последних минутах матча

Сборная Ирландии смогла добыть ничью в товарищеском поединке против Бельгии – 2:2. Соперники забили по голу в каждом из таймов, порадовав увлекательным сюжетом.

На 12-й минуте первого тайма после передачи Ванакена Батшуайи замкнул атаку «красных дьяволов», но на 35-й минуте Огбене отыграл преимущество соперника, отведя свой коллектив на перерыв при равном счете.

После 15-минутной паузе уже сам Ванакен замкнул пас Торгана Азара. Дело шло к победе бельгийской сборной, но Браун был против победы противника. Ему удалось откликнуться на передачу все того же Огбене, что подвело черту под итогом матча – 2:2.

29 марта сборная Ирландии сыграет товарищеский поединок с Литвой, а Бельгия постарается преподать урок хорошего футбола Буркина-Фасо.