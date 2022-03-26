Ирландия выцарапала ничью у Бельгии на последних минутах матча

Сборная Ирландии смогла добыть ничью в товарищеском поединке против Бельгии – 2:2. Соперники забили по голу в каждом из таймов, порадовав увлекательным сюжетом.
На 12-й минуте первого тайма после передачи Ванакена Батшуайи замкнул атаку «красных дьяволов», но на 35-й минуте Огбене отыграл преимущество соперника, отведя свой коллектив на перерыв при равном счете.
После 15-минутной паузе уже сам Ванакен замкнул пас Торгана Азара. Дело шло к победе бельгийской сборной, но Браун был против победы противника. Ему удалось откликнуться на передачу все того же Огбене, что подвело черту под итогом матча – 2:2.
29 марта сборная Ирландии сыграет товарищеский поединок с Литвой, а Бельгия постарается преподать урок хорошего футбола Буркина-Фасо.
Протокол игры
|12'Бачуайи Миши (0:1)
|(1:1) Огбене Чидози36'
|59'Ванакен Ханс (1:2)
|(2:2) Браун Алан86'
Келлехер Каомхин•Коулмэн Шеймус•Даффи Шейн•Иган Джон•Доэрти Мэтт•Каллен Джош•Хендрик Джефф 76' (Браун Алан ( 76') •Макклин Джеймс 80' (Мэннинг Райан ( 80') •Огбене Чидози•Робинсон Каллум 90' (Пэрротт Трой ( 90') •Найт Джейсон 76' (Кин Уильям ( 76')
Миньоле Симон•Денайер Джейсон•Боята Дедрик•Теате Артур 75' (Янузай Аднан ( 75') •Салемакерс Алексис 46' (Фокет Томас ( 46') •Дендонкер Леандер•Тилеманс Юри•Азар Торган•Де Кетеларе Шарль 75' (Мангаля Орель ( 75') •Бачуайи Миши 83' (Бентеке Кристиан ( 83') •Ванакен Ханс
26 марта. Стадион "Авива" (Дублин).