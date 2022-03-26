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Товарищеские матчи по футболу

Финляндия и Исландия расписали результативную ничью

26 Марта 2022 • 21:02 Комментировать
Финляндия
1:1
Исландия
окончен

Сборные Финляндии и Исландии в очной товарищеской встрече расписали ничью. Встреча закончилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты соперниками в первой половине поединка.

Уже на 12-й минуте встречи «суоми» смогли отправить мяч в ворота оппонента. После передачи Нисканена сыграл в чужой штрафной на опережении Пукки, который переправил сферу в ворота – 1:0. Соперник успел ответить еще до перерыва, и на 38-й минуте игры после паса от Бёдварссона сыграл Бьярнасон, который отправил сферу в ворота соперника – 1:1.

После перерыва игра перетекла в более спокойное русло, что не принесло соперникам забитых мячей, но держало болельщиков в напряжении. В ближайшем матче Финляндия сыграет в товарищеской встрече со Словакией, а Исландию проэкзаменует Испания.

Протокол игры  
Финляндия 1:1Исландия
(1:0) Пукки Теэму12'   
  38'Бьярнасон Биркир (1:1)
Йоронен ЙессеMiska Ylitolva  73' (Уронен Йере (  73') Вяйсянен СаулиТенхо Миро  90' (Вяйсянен Лео (  90') О'Шоунесси ДаниэльНиссилья УрхоНисканен Ильмари  73' (Сойсало Микаэль (  73') Шуллер РасмусЛод РобинКялльман Беньямин  73' (Похьянпало Йоэль (  73') Пукки Теэму
Запасные: Иванов РобертГрадецки ЛукашЛингман ЛукасЭрикссон КарлйоханАлхо НиколайФорсс МаркусХостикка СантериКамара Глен
Рунарссон РунарСампстед АльфонсБьярнасон Бриньяр ИнгиГретарссон ДаниэльМагнуссон Хёрдур  46' (Баркарсон Атли (  46') Тордарсон Стефан-Тейтюр  62' (Трандарсон Арон-Элис (  62') Бьярнасон Биркир  62' (Йоханнессон Исак-Бергманн (  62') Хельгасон ТорирСигурдссон Арнор  70' (Бальдюрссон Андри-Фаннар (  70') Бедварссон Йоун Дади  70' (Гудьонсен Свейнн (  70') Торстейнссон Йон  90' (Траустасон Арнор (  90')
Запасные: Гюннлёйхссон ХёскульдурГудьонсен АндриГуннарссон ПатрикЙонссон ИнгварГудмундссон АльбертЛейфссон Ари
26 марта. Стадион "Лаугардалсвёллур".

 

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