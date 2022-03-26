Финляндия и Исландия расписали результативную ничью

Сборные Финляндии и Исландии в очной товарищеской встрече расписали ничью. Встреча закончилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты соперниками в первой половине поединка.

Уже на 12-й минуте встречи «суоми» смогли отправить мяч в ворота оппонента. После передачи Нисканена сыграл в чужой штрафной на опережении Пукки, который переправил сферу в ворота – 1:0. Соперник успел ответить еще до перерыва, и на 38-й минуте игры после паса от Бёдварссона сыграл Бьярнасон, который отправил сферу в ворота соперника – 1:1.

После перерыва игра перетекла в более спокойное русло, что не принесло соперникам забитых мячей, но держало болельщиков в напряжении. В ближайшем матче Финляндия сыграет в товарищеской встрече со Словакией, а Исландию проэкзаменует Испания.