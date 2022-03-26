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Товарищеские матчи по футболу

Беларусь разгромила Индию в товарищеском матче

26 Марта 2022 • 20:59 Комментировать
Индия
0:3
Беларусь
окончен

Сборная Беларуси смогла уверенно переиграть Индию в рамках одного из товарищеских матчей. Встреча между соперниками завершилась со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без забитых голов, тогда как после перерыва белорусская команда смогла забить два мяча. Сначала на прострел партнера откликнулся Артем Быков, сыгравший на опережении и отправивший снаряд в ворота. А в середине второго тайма с передачи Бессмертного переправил сферу в сетку уже Соловей – 2:0. В концовке встречи подвел черту под результатом Громыко, переиграв голкипера в ближнем бою – 3:0.

Сборная Беларуси запомнилась надежной игрой в обороне, а Индия не показала впереди ничего интересного, и заслуженно ушла с поля с «баранкой» в активе.

В ближайшем матче Беларусь сыграет в товарищеском матче с Бахрейном. У Индии контрольных матчей не запланировано.

Протокол игры  
Индия 0:3Беларусь
  48'Быков Артём Геннадьевич (0:1)
  68'Соловей Андрей (0:2)
  90'Громыко Валерий (0:3)
Сандху ГурпритДжинган СандешHormipam RМишра АкашSeriton Fernandes  46' (Ясир Мохаммад (  46') Anwar AliNaorem Roshan Singh  76' (Сингх Чингленсана (  76') Фернандес БрэндонСингх МанвирТапа АнирудSuhair VP  59' (Aniket Jadhav (  59')
Запасные: Rahim AliPrabhsukhan Singh GillБосе СубхасишКолако ЛистонСингх АмриндерDanish Farooq BhatJeakson SinghКотал ПритамХалдер Пронай
Хаткевич ЕгорШевченко ГлебЮденков РусланВолков ЗахарБегунов Роман  72' (Нечаев Данила (  72') Эбонг Макс  78' (Подстрелов Дмитрий (  78') Климович Владислав  86' (Громыко Валерий (  86') Яблонский ЕвгенийЮзепчук Роман  46' (Бессмертный Дмитрий (  46') Седько Павел  46' (Соловей Андрей (  46') Бахар Иван  46' (Быков Артём Геннадьевич (  46')
Запасные: Плотников МаксимХадаркевич РусланШвецов МаксимСтепанов Роман
26 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Товарищеские Матчи Сборная Индии
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