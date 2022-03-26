Беларусь разгромила Индию в товарищеском матче

Сборная Беларуси смогла уверенно переиграть Индию в рамках одного из товарищеских матчей. Встреча между соперниками завершилась со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без забитых голов, тогда как после перерыва белорусская команда смогла забить два мяча. Сначала на прострел партнера откликнулся Артем Быков, сыгравший на опережении и отправивший снаряд в ворота. А в середине второго тайма с передачи Бессмертного переправил сферу в сетку уже Соловей – 2:0. В концовке встречи подвел черту под результатом Громыко, переиграв голкипера в ближнем бою – 3:0.

Сборная Беларуси запомнилась надежной игрой в обороне, а Индия не показала впереди ничего интересного, и заслуженно ушла с поля с «баранкой» в активе.

В ближайшем матче Беларусь сыграет в товарищеском матче с Бахрейном. У Индии контрольных матчей не запланировано.