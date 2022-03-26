Хорватия и Словения расписали мировую в товарищеском матче

Сборные Хорватии и Словении сыграли вничью в одном из запланированных товарищеских матчей. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Первый тайм выиграла сборная Хорватии, которая отличилась благодаря стараниям Крамарича, замкнувшего передачу Чалета-Цара. Словения смогла отличиться только в концовке встречи, когда после прострела Вербича отправил снаряд в сетку ворот «шашечных» Бийол.
Игра запомнилась хорошими скоростями и большим количеством ударов в сторону ворот, которых набралось по ходу встречи порядка двух десятков.
29 марта Словения сыграет в очередном товарищеском матче с Катаром, а Хорватия проэкзаменует Болгарию.
Протокол игры
|(1:0) Крамарич Андрей39'
|90'Бийол Яка (1:1)
Ливакович Доминик•Понграчич Марин•Чалета-Цар Дуе 73' (Влашич Никола ( 73') •Гвардиол Йошко•Юранович Йосип•Модрич Лука 69' (Майер Ловро ( 69') •Якич Кристиян•Ковачич Матео 70' (Пашалич Марио ( 70') •Перишич Иван 73' (Вида Домагой ( 73') •Крамарич Андрей 73' (Оршич Мислав ( 73') •Будимир Анте 69' (Ливайя Марко ( 69')
Облак Ян•Блажич Миха•Бийол Яка•Брекало Давид•Карничник Зан 77' (Стоянович Петар ( 77') •Гнезда-Черин Адам 63' (Сеско Бенджамин ( 63') •Куртич Ясмин•Сикошек Грегор 78' (Чрнигой Домен ( 78') •Зайц Миха 78' (Захович Лука ( 78') •Ловрич Санди 63' (Вербич Беньямин ( 63') •Шпорар Андраж 63' (Горенц-Станкович Йон ( 63')
26 марта.