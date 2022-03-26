Хорватия и Словения расписали мировую в товарищеском матче

Сборные Хорватии и Словении сыграли вничью в одном из запланированных товарищеских матчей. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм выиграла сборная Хорватии, которая отличилась благодаря стараниям Крамарича, замкнувшего передачу Чалета-Цара. Словения смогла отличиться только в концовке встречи, когда после прострела Вербича отправил снаряд в сетку ворот «шашечных» Бийол.

Игра запомнилась хорошими скоростями и большим количеством ударов в сторону ворот, которых набралось по ходу встречи порядка двух десятков.

29 марта Словения сыграет в очередном товарищеском матче с Катаром, а Хорватия проэкзаменует Болгарию.