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Товарищеские матчи по футболу

Хорватия и Словения расписали мировую в товарищеском матче

26 Марта 2022 • 18:59 Комментировать
Хорватия
1:1
Словения
окончен

Сборные Хорватии и Словении сыграли вничью в одном из запланированных товарищеских матчей. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм выиграла сборная Хорватии, которая отличилась благодаря стараниям Крамарича, замкнувшего передачу Чалета-Цара. Словения смогла отличиться только в концовке встречи, когда после прострела Вербича отправил снаряд в сетку ворот «шашечных» Бийол.

Игра запомнилась хорошими скоростями и большим количеством ударов в сторону ворот, которых набралось по ходу встречи порядка двух десятков.

29 марта Словения сыграет в очередном товарищеском матче с Катаром, а Хорватия проэкзаменует Болгарию.

Протокол игры  
Хорватия 1:1Словения
(1:0) Крамарич Андрей39'   
  90'Бийол Яка (1:1)
Ливакович ДоминикПонграчич МаринЧалета-Цар Дуе  73' (Влашич Никола (  73') Гвардиол ЙошкоЮранович ЙосипМодрич Лука  69' (Майер Ловро (  69') Якич КристиянКовачич Матео  70' (Пашалич Марио (  70') Перишич Иван  73' (Вида Домагой (  73') Крамарич Андрей  73' (Оршич Мислав (  73') Будимир Анте  69' (Ливайя Марко (  69')
Запасные: Соса БорнаШкорич МилеГрбич ИвоБаришич БорнаМоро НиколаИвушич Ивица
Облак ЯнБлажич МихаБийол ЯкаБрекало ДавидКарничник Зан  77' (Стоянович Петар (  77') Гнезда-Черин Адам  63' (Сеско Бенджамин (  63') Куртич ЯсминСикошек Грегор  78' (Чрнигой Домен (  78') Зайц Миха  78' (Захович Лука (  78') Ловрич Санди  63' (Вербич Беньямин (  63') Шпорар Андраж  63' (Горенц-Станкович Йон (  63')
Запасные: Фрелих ЖигаЦелар ЖанБелек ВидПетрович ДеянМевля МихаБалковец Юре
26 марта.

 

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