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Товарищеские матчи по футболу

Льорис: «Жиру готов на всё, чтобы отправиться на чемпионат мира»

26 Марта 2022 • 10:11 Комментировать
Франция
2:1
Кот-д'Ивуар
окончен

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис порадовался за своего партнёра по национальной команде Оливье Жиру, получившего вызов в сборную на мартовские товарищеские матчи.

«Жиру заслужил вызов в сборную. Он отлично работает в «Милане», который близок к чемпионству. Оливье — умный парень, готовый на всё, чтобы отправиться на чемпионат мира», — приводит слова Льориса Le Parisien.

В текущем сезоне чемпионата Италии 35-летний Жиру забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 проведённой встрече.

Напомним, французский нападающий выигрывал чемпионат мира в 2018 году, а также стал победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов в составе лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Уго Льорис Оливье Жиру
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