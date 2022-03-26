Льорис: «Жиру готов на всё, чтобы отправиться на чемпионат мира»

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис порадовался за своего партнёра по национальной команде Оливье Жиру, получившего вызов в сборную на мартовские товарищеские матчи.

«Жиру заслужил вызов в сборную. Он отлично работает в «Милане», который близок к чемпионству. Оливье — умный парень, готовый на всё, чтобы отправиться на чемпионат мира», — приводит слова Льориса Le Parisien.

В текущем сезоне чемпионата Италии 35-летний Жиру забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 проведённой встрече.

Напомним, французский нападающий выигрывал чемпионат мира в 2018 году, а также стал победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов в составе лондонского «Челси».