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Товарищеские матчи по футболу

Дешам прокомментировал победу над Кот-д'Ивуаром

26 Марта 2022 • 09:19 Комментировать
Франция
2:1
Кот-д'Ивуар
окончен

Наставник французской сборной Дидье Дешам поделился с журналистами мнением по поводу победы своих подопечных в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром.

Дешам сказал, что французская команда создала большое количество моментов, но забить удалось лишь в самой концовке, что не очень радует, но это часть игры. Дидье отметил, что после этого товарищеского матча у тренерского штаба сборной появилось множество вещей, которые нужно проанализировать и оперативно исправить.

Напомним, что сборная Франция не без труда сумела обыграть ивуарийцев со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Кот-Д`ивуара Дидье Дешам
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