Дешам прокомментировал победу над Кот-д'Ивуаром

Наставник французской сборной Дидье Дешам поделился с журналистами мнением по поводу победы своих подопечных в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром.

Дешам сказал, что французская команда создала большое количество моментов, но забить удалось лишь в самой концовке, что не очень радует, но это часть игры. Дидье отметил, что после этого товарищеского матча у тренерского штаба сборной появилось множество вещей, которые нужно проанализировать и оперативно исправить.

Напомним, что сборная Франция не без труда сумела обыграть ивуарийцев со счётом 2:1.