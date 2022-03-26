Сборная Франции забил в 19-м матче кряду и установила новый рекорд

Сборная Франции в товарищеском матче сумела переиграть Кот-д'Ивуар со счётом 2:1. Стоит отметить, что французы забили уже в 19-м поединке кряду.

В составе действующих чемпионов мира голами отметились Жиру и Чуамени. Французы забивают уже в 19-и встречах кряду, что стало новым рекордом для национальной команды. Всего на этом отрезке подопечные Дидье Дешама отправили в ворота соперников 42 гола.

Напомним, что следующий товарищеский матч французская сборная проведёт против ещё одной африканской сборной, а именно против ЮАР.