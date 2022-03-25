Джикия объяснил, зачем нужны совместные тренировки сборной России

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия объяснил, зачем собрали сборную России.

«Все знали, что будем играть со сборной Польши. Очень сильно готовились и были мотивированы. Понятное дело, что в команде между собой это неоднократно обсудили. Именно от нас в такой ситуации ничего не зависит. Вчера я не смотрел матчи сборных.

Основной смысл нашего сбора — проведение тренировочного процесса. Мы должны быть готовыми к будущим вызовам. Каждый должен относиться к нашему делу, как профессионал. На тренировках отрабатываем все тоже самое, как и раньше. Будем готовы к возвращению» — сказал Джикия журналистам.