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Баринов о еврокубках: «Сложно сохранять мотивацию»

23 Марта 2022 • 19:26 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, каким образом удается сохранять мотивацию после отстранения клубов РПЛ от еврокубков.

— Есть мотивация доиграть сезон?

— Очень сложно. Видно, что многие потеряли мотивацию. Сегодня знаю было принято решение о 16 и 18 командам. Думаю, это положительная новость. Теперь клубы будут биться. Мы надеемся, что в ближайшем будущем весь этот ужас закончится и еврокубки вернутся. С Чемпионатом мира все также ужасно. Мы до конца хотели верить, что сможем сыграть в Катаре. К сожалению, шансов почти нет.

Мы продолжаем работать и тренируемся. Мы выполняем свои обязательства.


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