Карпин: «Капитана сборной выберет Баринов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с капитаном в коллективе.

— Капитана выберет Баринов. У Дзюбы семейные обстоятельства, поэтому в сборную приехать не смог. Я уже говорил об этом. У каждого из нас бывают свои семейные обстоятельства.

— Почему такой интерес к сборной, если не будет товарищеских матчей?

— Интересуются и слава богу. Я не хочу ассоциировать сборную со своим лицом. Я — не супер звезда.

4 марта Карпин сказал о том, что Дзюба планирует приехать в сборную. Сегодня стало известно, что нападающий «Зенита» не приедет на мартовский сбор. Капитана выберет Баринов.