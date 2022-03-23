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Товарищеские матчи по футболу

Карпин: «Капитана сборной выберет Баринов»

23 Марта 2022 • 19:18 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с капитаном в коллективе.

— Капитана выберет Баринов. У Дзюбы семейные обстоятельства, поэтому в сборную приехать не смог. Я уже говорил об этом. У каждого из нас бывают свои семейные обстоятельства.

— Почему такой интерес к сборной, если не будет товарищеских матчей?

— Интересуются и слава богу. Я не хочу ассоциировать сборную со своим лицом. Я — не супер звезда.

4 марта Карпин сказал о том, что Дзюба планирует приехать в сборную. Сегодня стало известно, что нападающий «Зенита» не приедет на мартовский сбор. Капитана выберет Баринов.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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