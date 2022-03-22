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Товарищеские матчи по футболу

УЕФА запретит показ матчей под своей эгидой в России

22 Марта 2022 • 18:48 Комментировать

В самое ближайшее время УЕФА запретит трансляцию будущих матчей в России под своей эгидой.

Сегодня изучается вопрос расторжения договора между «Матч-ТВ» и УЕФА относительно показа будущих матчей сборной России.

На этой неделе «Матч-ТВ» должен показать сразу 2 встречи сборной Англии с Кот-д’Ивуаром и Швейцарией. Права на игры принадлежат каналу, но представители УЕФА могут в ближайшее время расторгнуть его.

Следует отметить, что ограничения не смогут коснуться стыковых матчей отбора к Чемпионату мира 2022 года, ибо ФИФА пока не начинал подобные инициативы.

Футбольная ассоциация Англии совсем недавно столкнулась с проблемой показа матчей Кубка Англии в России.


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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Матч-ТВ
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