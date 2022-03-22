УЕФА запретит показ матчей под своей эгидой в России

В самое ближайшее время УЕФА запретит трансляцию будущих матчей в России под своей эгидой.

Сегодня изучается вопрос расторжения договора между «Матч-ТВ» и УЕФА относительно показа будущих матчей сборной России.

На этой неделе «Матч-ТВ» должен показать сразу 2 встречи сборной Англии с Кот-д’Ивуаром и Швейцарией. Права на игры принадлежат каналу, но представители УЕФА могут в ближайшее время расторгнуть его.

Следует отметить, что ограничения не смогут коснуться стыковых матчей отбора к Чемпионату мира 2022 года, ибо ФИФА пока не начинал подобные инициативы.

Футбольная ассоциация Англии совсем недавно столкнулась с проблемой показа матчей Кубка Англии в России.