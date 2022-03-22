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Зиньковский отлично освоился в сборной России

22 Марта 2022 • 17:06 Комментировать

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский рассказал об адаптации в сборной России. Главный тренер Валерий Карпин вызвал молодого футболиста на учебно-тренировочный сбор в марте.

«Отлично освоился в сборной. Многих ребят знаю. Ваня Сергеев, например. Играли в одном клубе. Есть ребята 1996 года рождения. Жемалетдинов и Баринов. По своему году очень неплохо выступали с ними. Пересекались и с другими ребятами. Старожилы отлично приняли. Познакомился со всеми в первый день сборов. Для начала нужно пройти процесс адаптации и понять требования главного тренера. В сборной все устроено немного по-другому».


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Антон Зиньковский
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