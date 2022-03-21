Молодёжка «Динамо» была разгромлена командой блогеров

Молодёжный состав московского «Динамо» проиграл команде блогеров со счётом 0:3.

Первый гол в матче забил Алексей Гасилин на седьмой минуте. Динамовцы пробовали оказать сопротивление и сравнять счёт, но пропустили ещё дважды – Василий Маврин забил на 54-й минуте, а Виктор Блатов отметился взятием ворот на 63-й.

После этого команды провели многочисленные замены, что никак не отразилось на итоговом счёте.

Стоит отметить, что за «Амкал» играют в основном блогеры, являющиеся полупрофессиональными футболистами.