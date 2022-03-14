Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайший сбор

Николай Писарев — тренер сборной России, прокомментировал ситуацию относительно старта следующего тренировочного сбора. Когда национальная команда сможет вновь собраться и провести полноценную подготовку?

«Окончательный состав сборной будет известен сразу после проведения матча «Ростова» с «Рубином». Решение примет Карпин, он сделает объявление. Относительно наших планов на товарищеские встречи ничего не скажу, их нет. Будем разговаривать по этому поводу на следующем сборе» — сказал Писарев одному из журналистов издания «Чемпионат».

Следует отметить, что сборная России попала под жесткие санкции УЕФА и ФИФА. Организации отстранили коллектив от всех международных турниров, поэтому команда в сложной ситуации. Под вопросом и проведение товарищеских матчей в марте.