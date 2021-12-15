Хави: «Пускай проиграли по пенальти, мы всё равно счастливы»

«Барселона» проиграла «Ривер Плейту» в матче за Кубок Марадоны. Несмотря на это главный тренер каталонцев Хави назвал положительные моменты в этой встрече.

- Очень здорово для команды, что Дани Алвес вернулся. Все увидели, что он нам здорово помог. Это невероятный игрок, он поможет нам улучшить командный дух, характер и атмосферу, - заявил Хави Mundo Deportivo.

- Те, кто мало играл в последнее время, как Нето и Рики Пуч, сегодня очень хорошо себя проявили. Все юные игроки хороши и выглядели очень уверенно, даже если играли не на своих позициях как Дест. Пускай мы проиграли по пенальти, всё равно счастливы. Не так важно проиграть в серии 11-метровых, как получить игровую практику, - добавил Хави.