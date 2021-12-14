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Хави как тренер не взял первый титул с «Барселоной»: Каталонцы проиграли в Кубке Марадоны по пенальти

14 Декабря 2021 • 22:09 Комментировать (3)
Барселона
1:1
Бока Хуниорс
окончен после пенальти

Матч за Кубок Диего Армандо Марадоны состоялся в Эр-Рияде.

Протокол игры  
Барселона 1:1 Бока Хуниорс
(1:0) Ferran Jutgla 52'    
    77' Себальос Эсекиэль (1:1)
Нето Мурара Алвес Даниэл Ленгле Клеман   46' (Мингеса Оскар (   46') Гарсия Эрик   61' (Мармол Мика (   61') Дест Серджино   64' (Arnau Comas (   64') Бальде Алехандро Пуч Рикард Санс Альваро   60' (Хайме Гиллем (   60') Демир Юсуф   46' (Ахомач Илиас (   46') Коутиньо Филиппе   60' (Перейра Матеус II (   60') Ferran Jutgla
Запасные: Гави Гонсалес Нико Пенья Иньяки Араухо Рональд
Росси Агустин Рохо Маркос Адвинкула Луис   65' (Самбрано Очандарте (   65') Фабра Франк Искиэрдос Карлос Кардона Эдвин   46' (Себальос Эсекиэль (   46') Альмендра Агустин   64' (Alan Varela (   64') Кампусано Хорман   64' (Павон Кристиан (   64') Рамирес Хуан Вилья Себастьян   64' (Гонсалес Диего Эрнан (   64') Васкес Луис   64' (Сальвио Эдуардо (   64')
Запасные: Эстебан Ролон Сандез Агустин Лопес Лисандро II Бриаско-Балекян Норберто Медина Кристиан Монтес Родриго
14 декабря.

«Барселона» нередко проводит выставочные матчи-турниры. Это в какой-то мере похоже на Суперкубок, только такие встречи носят товарищеский характер. Есть Кубок Жоана Гампера, а теперь есть ещё и Кубок Диего Марадоны. Великий аргентинский футболист, умерший в ноябре прошлого года, навсегда оставил свой след в истории каталонского клуба. Но не только каталонского. Также Марадона в бытность футболистом выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». В данном случае за трофей памяти Марадоны сразились «Барселона» и «Бока-Хуниорс».

Команды вышли на поле в своих традиционных цветах: каталонцы были в сине-гранатовой гамме, а буэносайресцы облачились в сине-жёлтое одеяние. То есть картинка была весьма пёстрой. И это было символично, поскольку Марадона был ярким исполнителем. Хави привёз в столицу Саудовской Аравии неосновной состав, что объяснялось предпочтительностью чемпионата Испании, где дела у «сине-гранатовых» идут далеко не гладко. Но это не мешало барселонцам больше владеть мячом. Шансов отличиться у неё было до перерыва не так много, и также она могла пропустить в районе получаса игры, когда не попал в створ с острого угла Вилья.

После перерыва преимущество каталонцев по владению сохранилось. Если говорить именно про второй тайм, то «блауграна» не стала откладывать дело в долгий ящик, и счёт был открыт ею уже на 50-й минуте. Дани Алвес сделал доставку в центр штрафной с правой стороны, Коутиньо не смог пробить и скинул на Ютглу, а тот с разворота завернул сферу в правую девятку. Вскоре после этого мог провести гол и удвоить счёт Ахомач. Он оказался на ударной позиции на правом полуфланге и выстрелил во внешнюю часть сетки. С другой стороны, «Барса» была не шибко надёжна в обороне. Ошибку каталонцев возле их штрафной мог использовать Луис Васкес, однако не переиграл Нето.

На 67-й минуте ошибся уже вратарь «Боки» Росси, подаривший мяч Дани Алвесу, который поделился игровым снарядом с Ахомачем. Но с последовавшим ударом Росси справился. Буквально на следующей минуте по его воротам последовал ещё один выстрел – на этот раз не хватило точности Ютгле, направившему мяч рядом с левой штангой. «Барселона» стала подсаживаться и доигралась до пропущенного гола. Диего Гонсалес пробил неточно после флангового прострела, а Себальос – точно, и счёт сравнялся. 1:1.

Судьба трофея решалась в серии пенальти. В этой перестрелке каталонцы не забили третий и четвёртый удары – Перейра не переиграл вратаря, а Хайме ударил выше створа. Счёт по пенальти – 4:2. Обладателем Кубка Марадоны становится «Бока Хуниорс», а Хави упустил шанс взять первый трофей в роли главного тренера «Барселоны».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Диего Марадона Бока Хуниорс
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Комментарии (3)
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ARTUR
14 Декабря 2021 в 22:28
Для меня до сих пор тайна , как Куман не смог поставить оборону . Каждый раз там палево .
pol-black
14 Декабря 2021 в 22:18
нужно молодёжь наигрывать и усиливать оборону. пока что там проходной двор. даже бывший защитник - тренер не смог наладить оборонительные ряды.
779
14 Декабря 2021 в 22:14
Хорошо, что первым титулом не стал этот мега-кубок.)))
Надо строить команду.
Удачи Хави!
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