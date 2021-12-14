Хави как тренер не взял первый титул с «Барселоной»: Каталонцы проиграли в Кубке Марадоны по пенальти

Матч за Кубок Диего Армандо Марадоны состоялся в Эр-Рияде.

«Барселона» нередко проводит выставочные матчи-турниры. Это в какой-то мере похоже на Суперкубок, только такие встречи носят товарищеский характер. Есть Кубок Жоана Гампера, а теперь есть ещё и Кубок Диего Марадоны. Великий аргентинский футболист, умерший в ноябре прошлого года, навсегда оставил свой след в истории каталонского клуба. Но не только каталонского. Также Марадона в бытность футболистом выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». В данном случае за трофей памяти Марадоны сразились «Барселона» и «Бока-Хуниорс».

Команды вышли на поле в своих традиционных цветах: каталонцы были в сине-гранатовой гамме, а буэносайресцы облачились в сине-жёлтое одеяние. То есть картинка была весьма пёстрой. И это было символично, поскольку Марадона был ярким исполнителем. Хави привёз в столицу Саудовской Аравии неосновной состав, что объяснялось предпочтительностью чемпионата Испании, где дела у «сине-гранатовых» идут далеко не гладко. Но это не мешало барселонцам больше владеть мячом. Шансов отличиться у неё было до перерыва не так много, и также она могла пропустить в районе получаса игры, когда не попал в створ с острого угла Вилья.

После перерыва преимущество каталонцев по владению сохранилось. Если говорить именно про второй тайм, то «блауграна» не стала откладывать дело в долгий ящик, и счёт был открыт ею уже на 50-й минуте. Дани Алвес сделал доставку в центр штрафной с правой стороны, Коутиньо не смог пробить и скинул на Ютглу, а тот с разворота завернул сферу в правую девятку. Вскоре после этого мог провести гол и удвоить счёт Ахомач. Он оказался на ударной позиции на правом полуфланге и выстрелил во внешнюю часть сетки. С другой стороны, «Барса» была не шибко надёжна в обороне. Ошибку каталонцев возле их штрафной мог использовать Луис Васкес, однако не переиграл Нето.

На 67-й минуте ошибся уже вратарь «Боки» Росси, подаривший мяч Дани Алвесу, который поделился игровым снарядом с Ахомачем. Но с последовавшим ударом Росси справился. Буквально на следующей минуте по его воротам последовал ещё один выстрел – на этот раз не хватило точности Ютгле, направившему мяч рядом с левой штангой. «Барселона» стала подсаживаться и доигралась до пропущенного гола. Диего Гонсалес пробил неточно после флангового прострела, а Себальос – точно, и счёт сравнялся. 1:1.

Судьба трофея решалась в серии пенальти. В этой перестрелке каталонцы не забили третий и четвёртый удары – Перейра не переиграл вратаря, а Хайме ударил выше створа. Счёт по пенальти – 4:2. Обладателем Кубка Марадоны становится «Бока Хуниорс», а Хави упустил шанс взять первый трофей в роли главного тренера «Барселоны».

Кирилл Иванцов