«Милан» не смог обыграть «Ниццу», «Ювентус» выиграл Кубок Берлускони

Итальянские «Милан» и «Ювентус» провели товарищеские матчи. «Россонери» играли против «Ниццы», задействовав в игре два состава. Голы были забиты в течение шести минут во втором тайме Амин Гуйри реализовал пенальти, а новичок «Милана» Оливье Жиру сравнял счет - 1:1.
За Кубок Берлускони играли «Ювентус» и «Монца». Туринцы были сильнее - 2:1. Филиппо Ранокья стал автором первого гола, а победу принес Деян Кулушевски. «Монца» забила гол престижа в концовке.
Протокол игры
|(1:0) Гуйри Амин 59'
|65' Жиру Оливье (1:1)
31 июля.
Протокол игры
|(1:0) Раноккья Филиппо 13'
|(2:0) Кулушевски Деян 53'
|87' Д'Аллесандро Марко (2:1)
Щесны Войцех 46' ( Перин Маттиа ( 46') • Де Шильо Маттиа 81' ( Хайдари Альбиан ( 81') • Де Лихт Маттайс 60' ( Дрэгушин Раду ( 60') • Пеллегрини Лука • Демирал Мерих 46' • Ремзи Аарон 46' ( Фаджоли Николо ( 46') • Рабио Адриен 68' ( Маркес Алехандро ( 68') • Раноккья Филиппо 68' ( Петерс Дауда ( 68') • Кулушевски Деян • Andrea Brighenti 62' ( Коррея Фелиш ( 62') • Ругани Даниэле
Запасные: Пинсольо Карло • Аке Марли • Де Винтер Кони
Ди Грегорио Микеле • Кальдирола Лука 46' ( Колпани Андреа ( 46') • Беллучи Джузеппе 59' ( Донати Джулио ( 59') • Барилла Антонино 75' ( Скоццарелла Маттео ( 75') • Аугусто Карлос 59' ( Палетта Габриэль ( 59') • Сампиризи Марио • Перейра Педру • Брешанини Марко 46' ( Пирола Лоренцо ( 46') • Мачин Хосе 61' ( Марич Мирко ( 61') • Гюткьяр Кристиан 63' ( Валоти Матиа ( 63') • Д'Аллесандро Марко 88' ( Сиатунис Антонис ( 88')
Запасные: Рубби Стефано • Анастазио Армандо • Соммарива Даниэле
31 июля.
Обновление через: 60 сек.