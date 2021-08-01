«Милан» не смог обыграть «Ниццу», «Ювентус» выиграл Кубок Берлускони

Итальянские «Милан» и «Ювентус» провели товарищеские матчи. «Россонери» играли против «Ниццы», задействовав в игре два состава. Голы были забиты в течение шести минут во втором тайме Амин Гуйри реализовал пенальти, а новичок «Милана» Оливье Жиру сравнял счет - 1:1.

За Кубок Берлускони играли «Ювентус» и «Монца». Туринцы были сильнее - 2:1. Филиппо Ранокья стал автором первого гола, а победу принес Деян Кулушевски. «Монца» забила гол престижа в концовке.