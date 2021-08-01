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Товарищеские матчи

«Милан» не смог обыграть «Ниццу», «Ювентус» выиграл Кубок Берлускони

01 Августа 2021 • 00:06 Комментировать
Ницца
1:1
Милан
окончен
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Итальянские «Милан» и «Ювентус» провели товарищеские матчи. «Россонери» играли против «Ниццы», задействовав в игре два состава. Голы были забиты в течение шести минут во втором тайме Амин Гуйри реализовал пенальти, а новичок «Милана» Оливье Жиру сравнял счет - 1:1.

За Кубок Берлускони играли «Ювентус» и «Монца». Туринцы были сильнее - 2:1. Филиппо Ранокья стал автором первого гола, а победу принес Деян Кулушевски. «Монца» забила гол престижа в концовке.

Протокол игры  
Ницца 1:1 Милан
(1:0) Гуйри Амин 59'    
    65' Жиру Оливье (1:1)
31 июля.
Протокол игры  
Ювентус 2:1 Монца
(1:0) Раноккья Филиппо 13'    
(2:0) Кулушевски Деян 53'    
    87' Д'Аллесандро Марко (2:1)
Щесны Войцех   46' (Перин Маттиа (   46') Де Шильо Маттиа   81' (Хайдари Альбиан (   81') Де Лихт Маттайс   60' (Дрэгушин Раду (   60') Пеллегрини Лука Демирал Мерих   46' Ремзи Аарон   46' (Фаджоли Николо (   46') Рабио Адриен   68' (Маркес Алехандро (   68') Раноккья Филиппо   68' (Петерс Дауда (   68') Кулушевски Деян Andrea Brighenti   62' (Коррея Фелиш (   62') Ругани Даниэле
Запасные: Пинсольо Карло Аке Марли Де Винтер Кони
Ди Грегорио Микеле Кальдирола Лука   46' (Колпани Андреа (   46') Беллучи Джузеппе   59' (Донати Джулио (   59') Барилла Антонино   75' (Скоццарелла Маттео (   75') Аугусто Карлос   59' (Палетта Габриэль (   59') Сампиризи Марио Перейра Педру Брешанини Марко   46' (Пирола Лоренцо (   46') Мачин Хосе   61' (Марич Мирко (   61') Гюткьяр Кристиан   63' (Валоти Матиа (   63') Д'Аллесандро Марко   88' (Сиатунис Антонис (   88')
Запасные: Рубби Стефано Анастазио Армандо Соммарива Даниэле
31 июля.
Обновление через: 60 сек.
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Милан Ювентус Ницца
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