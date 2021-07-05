«Спартак» забил четыре гола хорватскому клубу в товарищеском матче

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05 Июля 2021, 15:55,
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Московский «Спартак» в рамках тренировочного сбора провел контрольную встречу против хорватского клуба «Шибеник». Подопечные Руя Витории отпраздновали победу в результативном матче со счетом 4:2. В составе «красно-белых» голами отметились Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов.
Протокол игры
|(1:0) Хендрикс Йоррит 36'
|(2:0) Мозес Виктор 43'
|53' Марко Юрич (2:1)
|60' Делич (2:2)
|(3:2) Глушенков Максим 68'
|(4:2) Игнатов Михаил 85'
Селихов Александр • Рассказов Николай • Жиго Самуэль • Гапонов Илья • Айртон Лукас • Умяров Наиль • Хендрикс Йоррит • Мозес Виктор • Бакаев Зелимхан • Мирзов Резиуан • Мелкадзе Георгий
Рогич Ловре • Квесич Йосип • Билич Карло • Меса Хуан • Батарело Ивица • Перич Штефан • Чурич Марио • Бачелич-Гргич Стипе • Сахити Суад • Марин Антонио • Юрич Дени
Запасные: Cole Dasilva • Делич Иван • Рак Никола • Грдич Дони
05 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Шибеник