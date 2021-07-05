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«Спартак» забил четыре гола хорватскому клубу в товарищеском матче

05 Июля 2021, 15:55,

Московский «Спартак» в рамках тренировочного сбора провел контрольную встречу против хорватского клуба «Шибеник». Подопечные Руя Витории отпраздновали победу в результативном матче со счетом 4:2. В составе «красно-белых» голами отметились Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Максим Глушенков и Михаил Игнатов.

Протокол игры  
Спартак Москва 4:2 Шибеник
(1:0) Хендрикс Йоррит 36'    
(2:0) Мозес Виктор 43'    
    53' Марко Юрич (2:1)
    60' Делич (2:2)
(3:2) Глушенков Максим 68'    
(4:2) Игнатов Михаил 85'    
Селихов Александр Рассказов Николай Жиго Самуэль Гапонов Илья Айртон Лукас Умяров Наиль Хендрикс Йоррит Мозес Виктор Бакаев Зелимхан Мирзов Резиуан Мелкадзе Георгий
Запасные: Ребров Артём Игнатов Михаил Александрович Глушенков Максим Кутепов Илья Воропаев Артём Максименко Александр Ломовицкий Александр Ещенко Андрей Роша Педро Мельников Степан Денисов Даниил
Рогич Ловре Квесич Йосип Билич Карло Меса Хуан Батарело Ивица Перич Штефан Чурич Марио Бачелич-Гргич Стипе Сахити Суад Марин Антонио Юрич Дени
Запасные: Cole Dasilva Делич Иван Рак Никола Грдич Дони
05 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Шибеник
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