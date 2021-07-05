Смотреть матч «Спартак» - «Шибеник» - 5 июля 2021

Московский «Спартак» завершает программу предсезонного сбора в Австрии контрольным матчем с «Шибеником» из Хорватии. Встреча пройдёт на стадионе «Ландскрон» (Филлах).

В первых двух спаррингах команда Руя Витории не смогла победить. Сначала «красно-белые» проиграли «Нефтчи» со счетом 1:2, а спустя три дня разошлись миром с соперниками из «Браво».

Дальше подготовка «Спартака» к новому сезону продлится в России, а в первом матче сезона москвичи сыграют на выезде против «Рубина» 24 июля.

Прямую трансляцию матча «Спартак» - «Шибеник» можно посмотреть в YouTube. Также вам может пригодиться текстовый вариант. Начало в 14:00.