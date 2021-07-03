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«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Шальке»

03 Июля 2021, 16:32,

Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на товарищескую встречу с гельзенкирхенским «Шальке».

В стартовом составе «сине-бело-голубых» выйдут следующие футболисты: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Малком, Мостовой, Дриусси.

Контрольный поединок пройдет в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а «Шальке» вылетел из Бундеслиги, заняв последнее место.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Шальке 04
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