Японец Такефуса Кубо забил «четырёхочковый» гол

В товарищеском поединке между сборными Ямайки и Японии (до 23 лет) один из игроков оформил «четырёхочковый» гол.

Автором результативного удара стал японец Такефуса Кубо. Мяч перед тем, как влететь в ворота, просвистел между ног у двух защитников и вратаря команды Ямайки.

Представляем вашему вниманию видео гола: