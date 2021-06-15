Японец Такефуса Кубо забил «четырёхочковый» гол

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15 Июня 2021, 13:10,
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В товарищеском поединке между сборными Ямайки и Японии (до 23 лет) один из игроков оформил «четырёхочковый» гол.
Автором результативного удара стал японец Такефуса Кубо. Мяч перед тем, как влететь в ворота, просвистел между ног у двух защитников и вратаря команды Ямайки.
Представляем вашему вниманию видео гола:
Японец Такефуса Кубо забил за сборную четёрыхочковый гол pic.twitter.com/GAAoWupmHi— Артём Дерягин (@DerArto) June 14, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Такефуса Кубо