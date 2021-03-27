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«Локомотив» забил 9 голов «Туапсе» в товарищеском матче

27 Марта 2021, 16:11,

Московский «Локомотив» проводит тренировочный сбор в Сочи во время перерыва на матчи национальных сборных.

Сегодня, 27-го марта, «железнодорожники» провели контрольную встречу против команды «Туапсе». Подопечные Марко Николича отпраздновали разгромную победу со счетом 9:0. Авторы забитых мячей не называются.

По итогам 23-х туров российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 40 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице.

Следующий поединок в чемпионате России московский коллектив проведет против волгоградского «Ротора». Встреча запланирована на третье апреля.

Протокол игры  
Локомотив Москва 9:0 Туапсе
27 марта.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Туапсе
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