«Локомотив» забил 9 голов «Туапсе» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» проводит тренировочный сбор в Сочи во время перерыва на матчи национальных сборных.

Сегодня, 27-го марта, «железнодорожники» провели контрольную встречу против команды «Туапсе». Подопечные Марко Николича отпраздновали разгромную победу со счетом 9:0. Авторы забитых мячей не называются.

По итогам 23-х туров российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 40 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице.

Следующий поединок в чемпионате России московский коллектив проведет против волгоградского «Ротора». Встреча запланирована на третье апреля.