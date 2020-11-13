Сабитов: «Черчесов называет матчи контрольными, но с Молдовой игра была вообще тренировочная»

Бывший наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов, ныне тренирующий «Ригу», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил товарищеский матч Молдова – Россия (0:0).

- Встречались два соперника, абсолютно разные по уровню на бумаге, но по игре это видно не было. Станислав Саламович Черчесов говорит, что его команда проводит именно контрольные матчи, но встречу с Молдовой нельзя назвать даже товарищеской – она получилась вообще тренировочной. Иногда в двусторонке можно увидеть со стороны футболистов больше азарта и самоотдачи. Наши не проявляли должной агрессии в атаке и не включали форсаж, играли где-то процентов на сорок от своих возможностей. С чем это связано? Может, опасались травм, а может, психологически не настроились на соперника.

Лучше вообще не играть подобные матчи, чем играть их так. Многие тренеры выбирают для товарищеских матчей соперников послабее, чтобы отточить против них игровые связи и потом подойти подготовленными к серьёзным противникам. У этих тренеров своя правда. Но я всегда искал сильных спарринг-партнёров, чтобы слабые стороны твоей команды сразу высвечивались на них, как на лакмусовой бумажке, – тогда ты понимаешь, где есть недостатки, которые надо исправлять.

Ну а сборная Молдовы серьёзно отнеслась к матчу против России, сыграла очень организованно и дисциплинированно в обороне, не дала нашим футболистам создать ни одного явного момента за весь матч. Шансы Алексея Миранчука и Чалова были не самые очевидные, и это не матч против условной Германии, когда моменты допускается высасывать из пальца. Здесь обратная ситуация – это молдавские футболисты мечтают выступать в российском чемпионате. И ничья с четвертьфиналистом чемпионата мира престижна для Молдовы вне зависимости от того, в каком составе играла сборная России.

Сафонов? Я думаю, он не испортил бы картины. Что бы там ни говорили о какой-то его психологической травме из-за большого числа пропущенных мячей в «Краснодаре», против такого соперника, как Молдова, Сафонов наверняка бы отстоял «на ноль».

Дзюба? Он неординарный игрок и сам сценарист того, что происходит вокруг его персоны. Непростой матч с «Краснодаром» при агрессивно настроенных болельщиках Дзюба провёл ярко. Возможно, он смог бы взбодрить партнёров своей активностью и в сборной, но не факт, что вообще сыграл бы с Молдовой, – возможно, его и так поберегли бы в товарищеском матче.