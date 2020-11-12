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Роналду прокомментировал историческое достижение в составе сборной Португалии

12 Ноября 2020, 08:59,

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое достижение в национальной команде. 35-летний бомбардир одержал 100 побед на международном уровне.

«Очень рад достичь исторической отметки в составе сборной Португалии», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».

В общей сложности бомбардир провел за сборную Португалии 168 поединков, из которых было зафиксировано 42 поражения, а еще 26 матчей завершились вничью. На счету Криштиану 102 гола и 40 ассистов.

Роналду стал четвертым игроком в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных поединков в составе национальной команды.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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