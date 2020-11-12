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Роналду выиграл 100 матчей в составе сборной Португалии

12 Ноября 2020, 08:42,

Евро-Футбол.Ру

Форвард Криштиану Роналду принял участие в контрольном поединке против команды Андорры. Встреча завершилась победой сборной Португалии со счетом 7:0, а 35-летний бомбардир отличился забитым мячом.

Как сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере», для опытного футболиста эта победа стала 100-й в его карьере за национальную команду. В общей сложности Криштиану сыграл за сборную Португалии 168 поединков, из которых было 42 поражения, а еще 26 завершились вничью. На счету нападающего 102 забитых мяча и 40 голевых передач.

Роналду стал четвертым футболистом в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной команды. Ранее этого добились Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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