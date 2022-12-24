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Мостовой: «Овечкин – Роналду от мира хоккея, Месси – это Макдэвид»

24 Декабря 2022 • 16:17 Комментировать

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой назвал Лионеля Месси и хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина героями, а также провел параллели между Овечкиным и нападающим сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

«И Месси, и Овечкин — герои. Не хотел бы кого-то ставить выше. Овечкин — Месси от мира хоккея? Роналду, потому что снайпер и мощный. Месси — это Макдэвид. Овечкин в 37 лет бьёт рекорды — он великий хоккеист. Исходя из его статистики, он должен бить рекорд Гретцки», — сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин забросил две шайбы, что помогло ему выйти на второе место в списке снайперов в истории лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Мостовой Александр Овечкин
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