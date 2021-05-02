​Поздравляем с праздником Пасхи!

|
02 Мая 2021, 09:03,
|
|
Дорогие пользователи сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»! Наш коллектив поздравляет Вас со светлым праздником Пасхи.
Праздник Пасхи воссиял,
К торжеству нас всех призвал.
Приглашайте в дом друзей,
Вместе праздник веселей.
Благодати вам с небес.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
Христос Воскрес! Здоровья, благополучия и мирного неба Вам и Вашим близким, дорогие болельщики!
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
воистину воскрес !! вперед спартак))
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в!
Христос Воскрес! Всем Здоровья и Благополучия!
Воистину Воскресе!
Люди правильной веры , с Пасхой Вас !!!