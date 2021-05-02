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​Поздравляем с праздником Пасхи!

02 Мая 2021, 09:03,

Дорогие пользователи сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»! Наш коллектив поздравляет Вас со светлым праздником Пасхи.

Праздник Пасхи воссиял,

К торжеству нас всех призвал.

Приглашайте в дом друзей,

Вместе праздник веселей.

Благодати вам с небес.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

Христос Воскрес! Здоровья, благополучия и мирного неба Вам и Вашим близким, дорогие болельщики!

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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Комментарии (5)
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2
Роман Мамедов
02 Мая 2021, 11:26

воистину воскрес !! вперед спартак))

0
Dimauskas
02 Мая 2021, 11:08

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в!

1
только не мясо!!!
02 Мая 2021, 09:49

Христос Воскрес! Всем Здоровья и Благополучия!

0
Dimauskas
02 Мая 2021, 11:08

Воистину Воскресе!

2
ARTUR
02 Мая 2021, 09:24

Люди правильной веры , с Пасхой Вас !!!

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