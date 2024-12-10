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Кубок России

Орлов назвал плюс текущего формата Кубка России

10 Декабря 2024 • 17:35 Комментировать

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал плюс от текущего формата Кубка России. В таком формате турнир проходит уже третий раз кряду.

«Такой формат заполняет отсутствующие европейские игры, вызывает интерес. И главное — даёт приток новых имен молодых футболистов. Хочешь не хочешь, но при ротации состава выходит молодёжь. Раньше такого не было, в еврокубковых матчах молодёжью не рисковали», - делится Орлов для телеканала «Матч ТВ».

Первым победителем Кубка России в новом формате стал московский ЦСКА в 2023 году. В 2024 году триумфатором турнира стал петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Кубок России
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