ЭСК нашла грубую ошибку Кукуяна в матче «Локомотив» - «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила несколько решений судьи Павла Кукуяна в недавнем кубковом матче между «Локомотивом» и «Динамо».

ЭСК установила, что на 70-й минуте Кукуян по ошибке не удалил с поля игрока «Локомотива» Жерзино Ньямси. В действиях Ньямси, совершившего контакт рукой с областью головы Тюкавина, выявили безрассудное поведение, ведь игрок «Локо» сделал дополнительное движение и не думал о безопасности соперника. ЭСК считает, что Ньямси должен был получить второе предупреждение.

В то же время ЭСК решила, что в добавленное ко второму тайму время Кукуян правильно не удалил с поля Дмитрия Воробьёва из «Локомотива». В нарушении правил против Роберто Фернандеса безрассудства выявлено не было, поэтому оснований для второй жёлтой карточки не найдено.

Напомним, что «Динамо» в Пути РПЛ Кубка России прошло «Локомотив», одержав победу по пенальти.