ЭСК оценила два решения Карасёва в матче «Ростов» - «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела два момента из недавнего кубкового матча между «Ростовом» и «Спартаком» (2:1). ЭСК посчитала, что арбитр Сергей Карасёв правильно не назначал пенальти в ворота ростовчан на 48-й и 53-й минутах.

В первом случае поясняется, что Константин Кучаев в своей штрафной площади не нарушал правила против Маркиньоса, поскольку «оба игрока смотрели на мяч, а контакт между игроками не был наказуемым, так как являлся следствием пересечения траекторий движения игроков».

Во втором эпизоде ЭСК объясняет своё решение тем, что незначительная задержка Кристофера Мартинса со стороны Ильи Жбанова не повлияла на возможности игрока атаки сыграть в мяч.

«Ростов» прошёл «Спартак» в Кубке России, одержав по сумме двух встреч победу со счётом 3:1.