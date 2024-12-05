Станкович оштрафован за разбитое стекло в матче с «Ростовом»

КДК РФС вынес вердикт по поступку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в ответной четвертьфинальной игре Кубка России с «Ростовом» (2:1).

Напомним, во втором тайме рулевой «красно-белых» разбил стекло на скамейке запасных.

— Станкович умышлено разбил стекло скамейки запасных. За неспортивное поведение Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей, — заявил «Чемпионату» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

7 декабря «Спартак» проведет последний матч в 2024 году. Соперником «красно-белых» в 18-м туре чемпионата России станет «Пари НН». Старт поединка запланирован на 14:00 по мск.