Карпин: «Не могу сказать, что «Зенит» - худший вариант»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на результаты жеребьевки Пути РПЛ Кубка России. В рамках 1/2 финала «жёлто-синие» встретятся с петербургским «Зенитом».
«Не могу сказать, что «Зенит» - худший вариант. Все другие соперники, которые могли достаться, не являются лучшим вариантом. Московский клуб был бы предпочтительнее с точки зрения логистики», - высказался Карпин во время общения с представителями СМИ.
Первые матч полуфинальной стадии состоялся в середине марта следующего года, а ответные – 15-17 апреля. Напомним, что действующим триумфатором турнира является петербургский «Зенит».
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