Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о жеребьевке Кубка России.

- Может ли «Акрон» выбить «Спартак» из Кубка?

- В том году он же преподнес сюрприз. Значит, боязнь у «Спартака» может сохраняться. А когда эта команда находится в состоянии нервозности, все может быть. К тому же «Акрон» загонит «Спартак» в клетку на искусственное поле и сможет сделать что угодно.

- Встреча со «Спартаком» будет принципиальной для Артема Дзюбы. Ждете от него голов?

- Ничего ни от кого не жду. Смотрел сейчас встречу «Акрона» с «Оренбургом». Артем хорошо видит игру, несколько раз отличные передачи отдавал. Бакаева вывел один на один. Правда, он вместо того, чтобы ударить по воротам, начал что-то выдумывать, вспоминать, какая нога у него бьющая. Дзюба на опыте играет. Где надо, может упасть, ногу подставить, голову. И молодые соперники Дзюбы в обороне могут дрогнуть. А что касается предстоящего матча со «Спартаком», весной будет холодно, поле замерзшее, снежок. Еще неизвестно, как спартаковские латиносы будут себя ощущать и что смогут показать на наших полусибирских полях. Поэтому шанс у «Акрона» есть.

- Дзюба стал лучшим игроком матча с «Оренбургом». Удивлены?

- Он неплохо сыграл. Я уже вспоминал эпизод с Бакаевым. Может ли он воспрять в этом сезоне? Ему уже 36 лет. Наверное, на фоне «Оренбурга» он смотрится лучше половины футболистов. А если мы говорим в целом, обо всей РПЛ, он уже тяжеловат, медленный для нее. Видение есть, с командами не топами он может хорошо выглядеть, а с быстрыми, резкими, злыми ребятами он не сумеет конкурировать.

- То есть на попадание в сборную, как он мечтает, Артему рассчитывать не приходится?

- Тут такой вопрос, как Карпин решит. У нас такие пассажиры были в сборной, особенно во времена Черчесова, что вообще непонятно, как они в футбол играют, не то, что в национальную команду попадают. Поэтому вопрос вызова в сборную не всегда зависит от того, насколько ты хорош, а от того, кто тебя приглашает.

- «Ростов» может пройти «Зенит» в Кубке?

- С трудом. В год столетия «Зенита» он любыми путями будет стараться собрать все трофеи. Конечно, все может быть, но если объективно, у «Ростова» шансы 1 к 10.

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- В матче со «Спартаком» у южан шансы тоже были не велики, но они сумели выбить команду Станковича из Кубка.

- Ну, «Спартаку» же не сто лет. И потом «Зенит» в футбольном плане сильнее «Спартака», и в административном тоже. С другой стороны, над командой Карпина ничего не довлеет. Даже при неудаче потом можно дальше продолжить борьбу в Кубке, как я понимаю. Когда ты явно второй номер в паре, с тебя никто не спросит за поражение. Если только ты пять штук не получишь. Поэтому при отсутствии нервозности «Ростов» может неплохо выступить.

- В самой интригующей кубковой паре ЦСКА – «Динамо» кому отдаете предпочтение?

- Мне кажется, что «Динамо» сейчас выглядит более стройно, и коллектив более собранный. Конечно, «армейцев» сейчас Николич собирает, они тоже весной будут выглядеть очень прилично, потому что команда усилилась, накупила неплохих ребят, фактурных. Но «Динамо» сейчас если и проигрывает, то только само себе. Оно не забивает много моментов, транжирит их, ведет в счете, потом умудряется растерять преимущество. Бывает, что при равной игре бело-голубые имеют много моментов, но не забивают. То есть все зависит только от «Динамо». Если оно будет собрано, настроено и хотеть выиграть, то может пройти нынешний ЦСКА.

- Нет ощущения, что «Динамо» стало слабее в этом сезоне? От него большего ожидали.

- Конечно, когда ты борешься за чемпионство и отскакиваешь в последнем туре, от тебя в следующем сезоне ждут большего. Но я думаю, «Динамо» не повезло. Команда очков пять недобрала. Если их добавить, клуб шел бы в числе лидеров. Возможно, это не следствие невезения, а расхлябанность и несерьезный подход. Пока все идет натужно. Но, думаю, команда будет бороться за третье место. С первыми двумя все ясно. Хотя «Краснодар» с Мусаевым что угодно может отчудить и даже в тройку не попасть.

- В Пути регионов будет одно противостояние. Ждать ли осечек кого-то из лидеров?

- Не думаю, что кто-то выставит резервный состав. Тому же «Краснодару» нужен хоть какой-то трофей. В РПЛ шансы не больше, чтобы взять чемпионство. По моему мнению, в последних двух турах «быков» обокрали на четыре очка – неправильно отменили гол и поставили сомнительный пенальти. Сейчас южан прессуют, и дальше будут прессовать. Поэтому не думаю, что в чемпионате им дадут возможность закончить первыми. Но выиграть Кубок вполне возможно.

Елена Григорьевская