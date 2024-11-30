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Кубок России

Булыкин рассказал, кто выйдет в финал Кубка России эксклюзив

30 Ноября 2024 • 21:46 Комментировать

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о жеребьёвке Кубка России.

- Одна из самых непредсказуемых пар: ЦСКА – «Динамо». Кому отдаете предпочтение?

- Считаю, что небольшой фаворит - «Динамо». Хотя в кубковых матчах бывает все, что угодно. И нередко побеждает не тот, кто сильнее. Но сами игры пройдут в марте, а что будет после зимней паузы, никто сейчас не знает.

- Какая из этих команд больше разочаровывает в нынешнем сезоне?

- Ни одна, ни вторая команда не бьется с «Зенитом» за первые места и не показывает то, на что способна. По бюджету и подбору игроков оба эти клуба должны бороться за медали. А желательно составлять конкуренцию питерцам, как это делало «Динамо» в прошлом чемпионате. Но пока никто из них не набрал ход.

- «Ростов» может преподнести сюрприз в игре с «Зенитом»? «Спартак» команда Карпина уже выбила из верхней сетки.

- Думаю, что ростовчане сюрприз преподнесут, но вряд ли у них получится одолеть «Зенит». Питерцы просто сильнее.

- В Пути регионов есть топ-команды. Допускаете ли осечки у «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива»?

- Надо проявлять настоящий кубковый характер. Любая команда в одиночном противостоянии может дать бой и победить сильного соперника. Поэтому фаворитам не стоит расслабляться, если они хотят побороться за трофей. До финала осталось несколько шагов. Ближе к решающему матчу хочется видеть матчи топ-клубов.

- Есть ли смысл, например, «Краснодару» биться за кубок, учитывая то, что он сражается за золотые медали?

- Нужно во всех турнирах ставить максимальные задачи. У нас любят придумывать пословицы, и есть такая, что погнавшись за двумя зайцами, ни одно не поймаешь. Но спортсмены думают по-другому: надо бороть за все трофеи, которые только возможно. Думаю, что южане считают так же.

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- Кстати, «Краснодар» играет с «Ахматом» дома, а «Спартак» и «Локомотив» ждут выездные матчи с «Акроном» и махачкалинским «Динамо». Кому будет проще пройти дальше?

- Лично я жду сюрпризов. Кто-то из топов не пройдет дальше. 

- Единственный представитель ФНЛ, который дошел до текущей стадии – это «Урал». Каковы его перспективы в Кубке России?

- «Урал» всегда был кубковой командой, часто играл в финалах. Он нередко проходит в дальние стадии турнира. Не удивлюсь, если екатеринбуржцы пройдут не только «Рубин», а за счет своего характера заберутся и повыше. Но я уверен, что в финале турнира сыграют топ-клубы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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