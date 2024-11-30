Гладилин: «Спартак» может вылететь от «Акрона» в Кубке России

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о прошедшей жеребьёвке Кубка России. Как известно, соперником «красно-белых» в Пути регионов стал тольяттинский «Акрон».

По словам Гладилина, сейчас нельзя говорить о том, что «Спартаку» повезло со жребием. Экс-футболист допускает, что «Акрон» преподнесёт сенсацию и выбьет «красно-белых» из турнира.

«Нельзя ничего предугадать, но у «Акрона» точно будут шансы выбить «Спартак», ведь эта команда играет дома, где всегда старается показывать атакующий футбол», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

«Акрон» и «Спартак» проведут свой кубковый матч нескоро – весной.