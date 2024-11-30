Пономарёв высказался о кубковой паре ЦСКА – «Динамо»

Весной ЦСКА и «Динамо» пересекутся в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ. Комментарий по поводу этой дуэли дал бывший игрок «армейцев» Владимир Пономарёв. По его словам, сейчас делать какие-то прогнозы бессмысленно, ведь матчи пройдут ещё нескоро.

«Никто вам сейчас не скажет, кто будет фаворитом в этой паре. Ребята уйдут на долгий отпуск, потом уедут на сборы, будут какие-то трансферы наверняка… Сборы решат, кто будет лучше готов», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Действующим обладателем кубка России является «Зенит». В суперфинале прошлого сезона питерская команда обыграла «Балтику» со счётом 2:1.