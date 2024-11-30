Наумов высказался о попадании «Спартака» на «Акрон»

Николай Наумов, который в своё время был президентом «Локомотива», высказался о предстоящей дуэли «Акрона» и «Спартака» в Кубке России. Команды по итогам субботней жеребьёвки попали друг на друга в Пути регионов – матч пройдёт весной.

«Спартак» обязан проходить «Акрон» в Кубке России. Конечно, «красно-белые» являются фаворитами в этой паре. Думаю, «Спартак» пройдёт «Акрон». «Красно-белые» уже давно не выигрывали Кубок», - цитирует Наумова «РБ Спорт».

По словам Наумова, «Спартак» в этом сезоне вряд ли будет претендовать на титул чемпиона, но может ставить задачу выиграть Кубок России.

Напомним, что в четвертьфинале Пути РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» (1:3 по сумме двух встреч).