«Спартак» и «Краснодар» узнали соперников в Кубке России

Прошла жеребьевка второго этапа четвертьфинальной стадии пути регионов Кубка России. Московский «Спартак» встретится с тольяттинским «Акроном», а «Краснодару» будет противостоять грозненский «Ахмат».

Столичному «Локомотиву» будет противостоять махачкалинское «Динамо», а казанский «Рубин» померяется силами с екатеринбургским «Уралом».

Стоит отметить, что поединки состоятся 11-13 марта следующего года. Победители вышеназванных пар пройдут в первый раунд полуфинальной стадии пути регионов. Команды, которые окажутся слабее, покинут нынешний розыгрыш Кубка России.