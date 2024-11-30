Кордоба: «Мне абсолютно всё равно на «Спартак»

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарий касательно возможного противостояния с московским «Спартаком» в нынешнем розыгрыше Кубка России.
«Мне абсолютно все равно на «Спартак». Не играет роли, «Спартак» это или «Химки». Будем готовиться к предстоящей игре, вне зависимости от того, кто будет соперником», - передает слова колумбийского футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что жеребьевка Кубка России пройдет сегодня, 30 ноября.
Ближайший поединок «Краснодар» проведет против «Спартака» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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