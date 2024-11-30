Форвард «Краснодара» Кордоба объяснил, почему не сыграл против «Тюмени»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба назвал причину пропуска поединка против «Тюмени» в рамках четвертьфинала Кубка России с «Тюменью» (3:3, 4:2 по пенальти).

«В течение последнего времени у меня было очень много нагрузки, поэтому тренерский штаб дал мне немного отдохнуть перед последними двумя матчами чемпионата», - приводятся слова колумбийского нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».

После 16 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Кордоба провел 12 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.